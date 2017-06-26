В Тольятти пройдет заключительный концерт Всероссийского фестиваля «Благодатное лето. Жигули 2017»

28 июня в 18:00 состоится заключительный гала-концерт Всероссийского фестиваля академического и народного пения «Благодатное лето. Жигули. 2017». Концерт пройдет на сцене МАУ ДКИТ.

Фестиваль «Благодатное лето. Жигули» проходит в шестой раз в рамках православного летнего детского лагеря, который вот уже двадцать лет действует на базе отдыха «Поршень» по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.

В этом году в сводном хоре фестиваля на гала-концерте будут петь юные музыканты из несколько детских хоровых коллективов: Большого детского хора имени Виктора Попова (руководитель Заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Кисляков, г. Москва), Детского хора Православной классической гимназии, образцового хора мальчиков «Ладья» Детской музыкальной школы №4 им. В.М. Свердлова (руководитель Заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Девяткина, г.Тольятти) и хора девочек «Благовест» Детской музыкальной школы №4 им. В.М. Свердлова (руководитель Марина Заболкина, г. Тольятти).

Дирижировать коллективами будет заслуженный артист России Анатолий Кисляков. В концертной программе прозвучат всеми любимые песни русских и советских композиторов, сообщает служба по связям с общественностью Православной классической гимназии.

Пригласительные билеты можно получить при входе в ДКИТ бесплатно.