Жители Самарской области довольны качеством предоставления государственных услуг Росреестра

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области на постоянной основе проводит мониторинг удовлетворенности качеством и доступностью государственных услуг, оказываемых учреждением.

Так, за пять месяцев 2017 года в опросе приняли участие порядка тысячи заявителей, обращавшихся в течение этого периода в офисы региональной Кадастровой палаты. В процессе анкетирования собственников просили оценить качество основных условий предоставления государственных услуг Росреестра по пятибалльной шкале. Среди прочего, у людей спрашивали, устраивают ли их сроки оказания услуг и время ожидания в очереди, а также просили проанализировать степень вежливости и компетентности сотрудников филиала и комфортность условий в зале приема-выдачи документов.

Исследование показало, что подавляющее большинство опрошенных довольны качеством услуг, предоставляемых региональной Кадастровой палатой. Уровень квалификации и доброжелательности специалистов учреждения на «отлично» оценили 94 процента заявителей, по всем остальным параметрам наивысший балл поставили от 79 до 83 процентов респондентов. Также во время проведения анкетирования граждане поделились замечаниями и предложениями по улучшению работы офисов приема-выдачи документов на оказание государственных услуг Росреестра. Результаты мониторинга направлены руководству Кадастровой палаты Самарской области для дальнейшего учета в работе.