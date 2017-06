Блюз из Нового Орлеана закроет юбилейный сезон Тольяттинской филармонии

29 июня Тольяттинская филармония закроет концертный сезон сногсшибательным блюзом и джазом! В этот вечер впервые в Тольятти выступит всемирно известная американская группа «Chucky C and Clearly Blue».

Лидера группы, Чарльза Элама III, известного как Чаки Си, во всем мире называют «королем хорошего настроения». Его волнующий голос и звуки саксофона, с которым он выходит на сцену, заразительная манера исполнения и потрясающая энергетика делают музыканта любимцем публики везде, где бы он ни выступал.

Универсальный артист, обладатель голоса диапазоном в три октавы, талантливый исполнитель, играющий на трех разновидностях саксофона (тенор, альт и сопрано), флейте, кларнете, гармонике и фортепиано, Чаки умеет создать уникальную палитру звука. Он соединяет в своем творчестве все стили, которые оказали на него влияние: от джаза до попа, от диксиленда до блюза.

Чаки родился в Новом Орлеане – на родине джаза, в городе, который называют «Парижем Нового Света». Он вырос в удивительной музыкальной атмосфере, в которой блистали Джонни Фернандес и Эллис Марсалис, Элвин Баптист и Дина Вашингтон, Дайана Росс и Билли Холидей, неподражаемый Джерри Батлер. Их искусство стало для Чаки источником вдохновения. По окончании школы и Университета Ксавье он начал регулярно выступать в Новом Орлеане, гастролировать по США и всему миру. Его партнерами по сцене и работе в студиях звукозаписи были Пол Саймон, Аарон Нэвилл, Ирма Томас, Мария Мюльдор, Марва Райт, Бо Диддли и многие другие выдающиеся исполнители. Чарльз снялся в нескольких фильмах, его голос звучит во многих рекламных роликах и джинглах.

Чаки С – основатель и лидер группы Clearly Blue Band. Все, кто знаком с творчеством этой группы, отмечают на редкость открытую манеру исполнения, искреннюю, захватывающую эмоциональность. На сцену выходят музыканты, получающие наслаждение от воплощения своих идей и создающие потрясающее единство инструментальной музыки, вокала и движения.

Группа Clearly Blue Band постоянно концертирует в городах США и Европы, выступала на джазовых фестивалях в Умбрии (Италия), Северного моря в Нидерландах. Музыканты открывали Первый фестиваль Нового Орлеана в Австрии (в Брегенце и Инсбруке).

В программе вечера 29 июня - золотые хиты джаза и блюза, а также прославленные творения из репертуара Фрэнка Синатры, Рея Чарльза, Тины Тёрнер, Элтона Джона.

Столь яркое закрытие концертного сезона Тольяттинской филармонии оказалось возможным багодаря программе культурного обмена, поддержанной Посольством США в России, а значит, билеты на концерт будут вполне доступными.

