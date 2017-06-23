В школьной программе может появиться новый предмет

До 2020 года в школьной программе может быть внедрена психология. Об этом заявил генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации Зураб Кекелидзе.

Он также рассказал, что институт им. Сербского разрабатывает учебник по психологии для школьников. Курс может быть включен в программу в рамках ОБЖ. По словам Кекелидзе, учебники с третьего по восьмой классы уже написаны, пишут РИА Новости.

"Осталось еще три года, которые мы должны написать. К концу года мы их допишем", — сказал эксперт.

По его словам, этот предмет поможет профилактике раннего употребления наркотиков и алкоголя, а также случаи суицидов среди подростков. Также эксперты разрабатывают учебник по психологии для педагогов и планируют сделать психологическое пособие для родителей.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 23.06.2017 16:03 [147] (0)
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