7-летний тольяттинец попал под колеса машины во дворе своего дома

Даже во дворе дома дети не могут чувствовать себя в безопасности, констатируют в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Еще один ребенок попал под колеса автомобиля 22 июня.

В 19:15 35-летний водитель Лада-219000 в жилой зоне по улице Тополиной допустил наезд на 7-летнего мальчика. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за стоящих вдоль правого края проезжей части транспортных средств. У мальчика ушиб мягких тканей головы, ссадина подбородка.

Жилой зоной считается территория, въезд на которую и выезд с которой обозначены специальными знаками. Согласно ПДД в жилых зонах пешеходы могут передвигаться как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части, не создавая, однако, необоснованных помех движущимся транспортным средствам. Здесь пешеходы имеют преимущество перед любыми транспортными средствами. И это не удивительно, ведь особенностью жилой зоны является не только то, что пешеходы имеют в ней преимущество, а так же, например то, что в любой момент из-за угла дома на проезжую часть могут выбежать дети, ко всем этим факторам нужно быть готовым и в случае любой неожиданности сразу остановиться. Поэтому при движении в жилых зонах следует соблюдать предельную осторожность и не рекомендуется ехать со скоростью более чем 20 км/час.

В соответствии с требованиями ПДД водитель обязан соблюдать необходимые меры безопасности, избегать возникновения аварийных ситуаций вплоть до полной остановки транспортного средства.