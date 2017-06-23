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Размер средней зарплаты в Самарской области вырос до 30 215 рублей

Экономическая обстановка в Самарской области налаживается. Самарастат зафиксировал рост заработных плат. По крайней мере, вырос средний показатель – до 30 215 рублей, то есть на 6,5% с начала года.

– При этом реальные располагаемые денежные доходы населения, которые рассчитывают с учетом инфляции, сократились за январь-апрель на 2,3%, – сообщили в Самарастате.

По словам представителей ведомства, лидерами по уровню зарплаты являются сотрудники воздушного и космического транспорта. В месяц они получают в среднем 70 290 рублей. На втором месте – сотрудники финансовых и страховых компаний. Они зарабатывают в среднем 54 908 рублей. Замыкают тройку лидеров работники заводов по производству нефтепродуктов. Они зарабатывают около 51 000 рублей.

Также в топ-5 самых состоятельных работников входят сотрудники предприятий по добыче полезных ископаемых (зарплата – 50 537 рублей) и представители металлургического производства (47 607 рублей).

Самый низкий доход имеют представители производители мебели и прочих изделий. Они зарабатывают в среднем 12–14 000 рублей.
  1. Общество
  2. 63.ru
  3. 23.06.2017 17:02 [55] (0)
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