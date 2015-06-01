В Самарской области хотят ужесточить наказание за незаконную продажу алкоголя

Депутаты Исаклинского района Самарской области предложили Губернской Думе разработать законодательную инициативу по внесению изменений в федеральное законодательство, чтобы ужесточить ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции.

В Тольятти эту идею уже поддержали, поскольку проблема незаконной продажи алкогольной продукции актуальна и для нашего города, пишут «Городские ведомости».

По информации полиции, в Тольятти расположено 1485 торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию. Это объекты торговли, общественного питания, даже в многоквартирных домах имеется 313 точек по продаже спиртного. В 2016 году сотрудниками У МВД Росси по г. Тольятти было проведено 1 034 мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, в том числе пива. В итоге составили 949 протоколов.

Из незаконного оборота изъято более 14 тысяч литров алкогольной продукции на сумму 2, 6 млн рублей, из них – почти 11 тысяч приходится на долю пива. Конфисковано 6 тысяч литров алкогольной продукции. Наложено штрафов на сумму 8 468 500 рублей.