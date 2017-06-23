В выходные в регионе продолжатся дожди и грозы

В выходные дни траектория очередного циклона будет проходить через Самарскую область. Временами ожидаются дожди с грозами, местами сильные, передают специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температурный фон по-прежнему останется ниже климатических значений. В выходные днем столбик термометра покажет +18… +24 градуса тепла, ночами температура будет опускаться до +10. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

В понедельник влияние циклона ослабеет. На фоне повышенного атмосферного давления осадки прекратятся и температура воздуха начнет повышаться до +27 градусов.

По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений.