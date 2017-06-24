В Тольятти возобновят экскурсии по обзорному туристическому маршруту

Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти, совместно с НП "ТИЦ" г.Тольятти возобновляет регулярные экскурсии по обзорному (кольцевому) туристическому маршруту.
В программе: посещение исторических мест города и музея Паркового комплекса истории техники им. К.Г.Сахарова.
Экскурсии проводятся каждую субботу с 12:00 до 15:00.
Стоимость билета:
- взрослый - 650 рублей;
- школьники, студенты дневных отделений - 600 рублей;
- дети до 7 лет - 500 рублей.
Дополнительная информация по тел. (8482) 26-45-04, 54-45-47.