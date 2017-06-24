В Тольятти возобновят экскурсии по обзорному туристическому маршруту

Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти, совместно с НП "ТИЦ" г.Тольятти возобновляет регулярные экскурсии по обзорному (кольцевому) туристическому маршруту.

В программе: посещение исторических мест города и музея Паркового комплекса истории техники им. К.Г.Сахарова.

Экскурсии проводятся каждую субботу с 12:00 до 15:00.

Стоимость билета:

- взрослый - 650 рублей;

- школьники, студенты дневных отделений - 600 рублей;

- дети до 7 лет - 500 рублей.

Дополнительная информация по тел. (8482) 26-45-04, 54-45-47.