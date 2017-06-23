В России принят закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке так называемых зеркал сайтов, где неоднократно размещался контент с нарушением авторских прав, пишет ТАСС.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.

Документ предполагает запрет на создание в интернете сайтов, которые похожи "до степени смешения" на другие страницы, доступ к которым ограничен из-за многократного и неправомерного размещения данных, которые содержат объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, которая необходима для их получения.

Законопроект также определяет порядок ограничения доступа к "зеркалам" пиратских сайтов. Так, если в Минкомсвязь России поступает информация от федеральных органов или правообладателей информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов, то ведомство в течение суток в установленном правительством порядке принимает мотивированное решение о признании данной страницы копией заблокированного сайта. Свое решение Минкомсвязь направляет на русском и английском языках владельцу "зеркала", а также в Роскомнадзор. Согласно закону, операторы связи должны будут в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии заблокированного сайта.

Кроме того, операторы поисковых систем, распространяющих в интернете рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, будут обязаны прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Мосгорсуда, а также выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц "зеркала".