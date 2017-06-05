ЕГЭ по русскому языку в этом году успешно сдали больше выпускников, чем годом ранее

Подведены предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, который проводился 9 июня. Участниками экзамена стали почти 617 тысяч человек. Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом.

Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,5% участников экзамена (в 2016 году их число составило 1%).

ЕГЭ по русскому языку в Самарской области написали 12629 человек, ГВЭ – 223 человека. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом. Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,2% участников, по России это показатель составил 0,5%.

Минимальный порог в 36 баллов, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл ЕГЭ по русскому языку для поступающих, не смогли преодолеть 0,5% участников, что на 1,1% меньше, чем в среднем по РФ.

71 участник получил максимальный результат – 100 баллов.

Участники экзамена смогут узнать свой результат через личный кабинет на портале ЕГЭ -  ege.edu.ru.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 23.06.2017 18:27 [68] (0)
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