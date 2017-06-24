Жители Тольятти будут контролировать благоустройство своих дворов

В этом году в нашей стране стартовал новый федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», организатором которого является Общероссийский народный фронт. Он предусматривает, что ежегодно с 2017 по 2022 год в российских муниципалитетах будет реализовываться комплекс первоочередных мероприятий по благоустройству, чтобы повысить качество городской среды. В Тольятти городская власть уже несколько лет системно занимается благоустройством в рамках специальной муниципальной программы. По своему содержанию она созвучна новому проекту федерального уровня. Но теперь, благодаря ему, город сможет получить на благоустройство дополнительные федеральные средства.

Основная идея заключается в том, что к реализации мероприятий будут активно привлекать жителей дворов – они лучше всех знают потребности своих придомовых территорий и осведомлены о проблемах района. Именно горожанам будет отведена ключевая роль в организации благоустройства внутри кварталов, вплоть до приемок выполненных работ, сообщает горадминистрация.

В настоящее время департамент городского хозяйства направляет уведомления о договорах субсидий управляющим компаниям. В ближайшее время будет сформирован полный перечень объектов благоустройства. Но уже сейчас известны адреса 51 двора, где будут проходить мероприятия по благоустройству.

Понятно, что ОНФ как организатор будет вести совместную деятельность с муниципалитетами по взаимодействию с населением, а также по контролю над выполняемыми работами. Об этом сообщил глава регионального отделения ОНФ Владимир Марин, который специально приезжал для обсуждения данной темы в Тольятти на встречу с первым заместителем главы администрации Игорем Ладыкой.

Перечень адресов и запланированных работ по 51 объекту можно посмотреть на сайте администрации.