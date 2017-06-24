Тольяттинские полицейские вернули пенсионеру похищенный у него автомобиль

В полицию поступило сообщение о пропаже автомобиля марки ВАЗ-2107. Пенсионер 1941 года рождения не обнаружил своей автомашины, оставленной накануне во дворе одного из домов, расположенных на улице Юбилейной.

Вскоре неподалеку от места преступления сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, который при виде людей в форме попытался скрыться во дворе ближайшего дома. Сотрудник ППСП Александр Самсонов преградил путь молодому человеку 1991 года рождения и задержал его. При проверке по базам данных выяснилось, что данный гражданин ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и угона автотранспорта.

В ходе беседы с задержанным полицейские установили, что подозреваемый возвращался из гаража, расположенного поблизости. Сотрудники органов внутренних дел предложили молодому человеку вернуться в гараж, где при осмотре бокса обнаружили похищенную машину. Под тяжестью неопровержимых улик злоумышленник признался в содеянном.

По признакам кражи возбуждено уголовное дело. Похищенная автомашина возвращена законному владельцу, сообщает облГлавк.