ФАС намерена изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга

Федеральная антимонопольная служба России готовит юридические документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

Он напомнил, что в настоящее время 28 стран ЕС отказались от роуминга внутри союза. "Поэтому помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг", — сообщил глава ФАС.

Как техническая характеристика это понятие останется, "а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть", уточнил он. "Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?" — сказал Артемьев.

В феврале замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что антимонопольное ведомство до середины марта ожидает предложений от операторов связи по отмене национального и внутрисетевого роуминга. На отмену национального роуминга служба рассчитывала в третьем квартале 2017 года, а внутрисетевого — во втором.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.