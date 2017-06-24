Концерты ко Дню молодежи перенесены на завтра

Праздничные концерты на открытых площадках, которые были запланированы на сегодня переносятся на воскресенье, сообщает городская администрация.
Сегодня пройдут только два мероприятия: торжественное вскрытие капсулы времени и концертная программа у театра кукол "Пилигрим".
Послание комсомольцев вскроют в 18:00 у памятника на Молодежном бульваре. Заявленные ранее интерактивные площадки работать не будут - их размещению помешал ливень.
Концерт у театра кукол "Пилигрим" начнется в 19:00.
Остальные события на свежем воздухе пройдут завтра на тех же местах в то же время. Подробнее смотрите в афише мероприятий.