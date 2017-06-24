Концерты ко Дню молодежи перенесены на завтра

Праздничные концерты на открытых площадках, которые были запланированы на сегодня переносятся на воскресенье, сообщает городская администрация.

Сегодня пройдут только два мероприятия: торжественное вскрытие капсулы времени и концертная программа у театра кукол "Пилигрим".

Послание комсомольцев вскроют в 18:00 у памятника на Молодежном бульваре. Заявленные ранее интерактивные площадки работать не будут - их размещению помешал ливень.

Концерт у театра кукол "Пилигрим" начнется в 19:00.

Остальные события на свежем воздухе пройдут завтра на тех же местах в то же время. Подробнее смотрите в афише мероприятий.
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  3. 24.06.2017 15:29 [94] (0)
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