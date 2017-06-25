В июле на АВТОВАЗе организуют дополнительные рабочие смены

В соответствии с планом производства автомобилей на июль 2017 года в СКП Kalina и ПАП В0 будут организованы дополнительные рабочие смены.

Как сообщает профсоюз предприятия, проект приказа президента ПАО «АВТОВАЗ» о работе в выходные дни в июле был рассмотрен и согласован профсоюзным комитетом ППО в ходе оперативного совещания 22 июня.

В СКП Kalina будут организованы дневные смены 1, 8 и 15 июля, в ПАП В0 - дневные и вечерние смены 8 и 15 июля.

Привлечение к работе в выходные дни осуществляется с соблюдением ограничений и требований Трудового кодекса РФ. Компенсация за работу в выходные дни будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором АВТОВАЗа.