Фото автосреда

В июле на АВТОВАЗе организуют дополнительные рабочие смены

В соответствии с планом производства автомобилей на июль 2017 года в СКП Kalina и ПАП В0 будут организованы дополнительные рабочие смены.

Как сообщает профсоюз предприятия, проект приказа президента ПАО «АВТОВАЗ» о работе в выходные дни в июле был рассмотрен и согласован профсоюзным комитетом ППО в ходе оперативного совещания 22 июня.

В СКП Kalina будут организованы дневные смены 1, 8 и 15 июля, в ПАП В0 - дневные и вечерние смены 8 и 15 июля.

Привлечение к работе в выходные дни осуществляется с соблюдением ограничений и требований Трудового кодекса РФ. Компенсация за работу в выходные дни будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором АВТОВАЗа.
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 25.06.2017 11:03 [119] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus