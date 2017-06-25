В Самарской области группу «черных риэлторов» признали виновными в мошенничествах, убийстве и других преступлениях

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области доказательства признаны судом доставочными для вынесения приговора Елене Цаплиной, Светлане Кремневой, Александру Максименко, Светлане Ледовских, Никите Дрокову и Юрию Пятерикову. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении шести преступлений, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в конце лета - начале осени 2015 года к Цаплиной, которая занималась оказанием риэлтерских услуг, обратилась 51-летняя знакомая с просьбой подыскать ей арендаторов для проживания в однокомнатной квартире. Цаплина нашла арендаторов и в последующем передавала женщине ежемесячно в качестве посредника арендную плату 12 тысяч рублей. Через некоторое время Цаплина решила завладеть указанной квартирой, рыночная стоимость которой была примерно в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей. Кроме того, Цаплина в процессе общения с женщиной узнала, что у нее в собственности находится еще одна однокомнатная квартира, стоимостью более 1 миллиона 900 тысяч рублей и частный дом, с земельным участком, среднерыночной стоимостью более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

После этого Цаплина разработала преступный план, к реализации которого привлекла своих знакомых Кремневу, Ледовских и Максименко. Для оформления документов по продаже имущества указанной женщины, Цаплина похитила ее паспорт, а затем в этот паспорт была вклеена фотография Ледовских, которая впоследствии участвовала в оформлении документов по купле - продажи однокомнатной квартиры в качестве продавца.

Так, в декабре 2015 года была продана одна квартира потерпевшей за 1 миллион 200 тысяч рублей. А в начале 2016 года на Максименко по поддельному паспорту были оформлены у нотариуса доверенности, на продажу остального имущества потерпевшей. Однако государственная регистрация приобретения права собственности на вторую однокомнатную квартиру другим гражданином была приостановлена, в связи с не предоставлением оригиналов ряда документов, а также возникшими сомнениями в подлинности паспорта, но Цаплина успела получить от гражданина денежные средства по договору в размере 900 тысяч рублей. Переоформить право собственности на дом с земельным участком злоумышленники также не успели, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С целью скрыть ранее совершенные мошенничества с имуществом и избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, Цаплина решила убить потерпевшую и привлекла в качестве исполнителя своего знакомого – Дрокова, пообещав ему денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Дроков вступил в сговор на убийство еще и с Пятериковым. В начале февраля 2016 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, вывезли потерпевшую на автомашине в Красноармейский район, где произвели несколько выстрелов в область головы и туловища из травматического пистолета марки «ИЖ-79-9Т, а затем задушили, причинив женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

6 февраля 2016 года сын потерпевшей обратился в правоохранительные органы заявлением о розыске. Было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Оперативники установили лица, причастные к совершению убийства. Следователями незамедлительно были задержаны Дроков и Пятериков. В ходе дальнейшего расследования были установлены и задержаны и другие участники преступной деятельности. По уголовному делу проведен большой объем следственных действий: более 100 допросов, 30 экспертиз, 15 осмотров и обысков. Уголовное дело насчитывает 12 томов.

Приговором Самарского областного суда Цаплиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, Дрокову – на 17 лет, Пятерикову – на 15 лет, Ледовских и Кремневой – на 4, 5 года каждому, Максименко – на 4 года. Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительных колониях общего и строгого режима.