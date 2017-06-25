Средний чек россиянина в магазине составляет 547 рублей

Стала известна средняя сумма чека россиян при походе в магазин в июне - 547 рублей. Регионы с наибольшим средним чеком: Хабаровский край (1082 рубля), Забайкальский край (981 рубль), Новосибирская область (981 рубль), Краснодарский край (957 рублей), Приморский край (801 рубль), Москва (796 рублей)", сообщают РИА Новости со ссылкой на компанию оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Компания ежедневно обеспечивает прием и передачу в ФНС России нескольких миллионов чеков, поступающих в обезличенном виде с онлайн-касс во всех российских регионах. На сегодняшний день к "Платформе ОФД" подключено свыше 170 тысяч касс по России.

Регионы с наименьшим средним чеком — Саратовская область (297 рублей), Рязанская область (314 рублей), Чувашская Республика (318 рублей), Вологодская область (327 рублей), Курганская область (338 рублей), Республика Марий Эл (344 рубля), добавили в пресс-службе.

Обзор платежных операций россиян в магазинах с начала июня показал, что величина среднего чека между первыми и предпоследними выходными днями июня возросла на 13%. Накануне 12 июня, празднования Дня России, число покупок увеличилось примерно на 10%. При этом размер среднего чека россиян за выходные и праздники в различных регионах разнится в 3,5-4 раза, уточнили в компании.