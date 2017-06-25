Тольяттинец украл велосипед и выпрашивал паспорт у прохожих, чтобы сдать его в ломбард

К экипажу вневедомственной охраны обратились жители Центрального района и рассказали, что некоторое время назад неизвестный молодой человек с велосипедом спрашивал, есть ли у них паспорт, чтобы сдать двухколесное средство передвижения в ломбард. Предположив, что он может быть украден, сотрудники Росгвардии опросили свидетелей, установили, как выглядел подозрительный молодой человек, и начали его поиски.

Следуя по улице Ленинградской, патрульные увидели велосипедиста, приметы которого совпадали с описанием, предоставленным им бдительными тольяттинцами. Заметив приближающийся служебный автомобиль Росгвардии, мужчина резко поменял направление движения и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали молодого человека, было заметно, чтоон заметно нервничает. Сначала он представился чужим именем, но потом назвал свое настоящее. При проверке по базам данных выяснилось, что задержанный – житель Тольятти 1994 года рождения, ранее подозревавшийся в угрозе убийством и краже.

На вопрос сотрудников Росгвардии о том, кому принадлежит велосипед, задержанный сначала путано пояснил, что приобрел его в другом городе год назад. Позднее он дал признательные показания и рассказал, что транспортное средство около часа назад похитил в Автозаводском районе и проехал на нем несколько километров через лесопарковую зону между районами. Также молодой человек признался, что украл велосипед не первый раз, сообщает пресс-группа УФСВНГ по Самарской области.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного полиции. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам кражи.