Решение о продлении программы материнского капитала будет принято до сентября

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец, отвечая на вопрос, когда будет принято решение о продлении программы материнского капитала, сообщила, что оно будет принято до конца сентября-начала октября.

Как сообщают РИА Новости, правительство обсуждает возможность продления программы материнского капитала в рамках мер демографической политики, отметила она.

Вице-премьер выразила надежду, что в ближайшие месяцы правительство предоставит план решения проблем с яслями.

"Мы сейчас просчитываем. Нам дано поручение проработать меры демографической политики, мы сейчас очень плотно обсчитываем все варианты по мерам поддержки молодых семей. Эта работа организована совместно со всеми блоками правительства, я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения по поддержке молодых семей", — сказала Голодец, уточнив, что предложения будут по разным вопросам, в том числе и по яслям.