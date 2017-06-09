В Жигулевске ученик колледжа украл из иномарки дорогой планшет

Сотрудники уголовного розыска в ходе получили информацию о том, что в июне текущего года 20-летний житель Жигулевска из автомобиля KIA, припаркованного около одного из домов микрорайона В-1, совершил кражу планшета, принадлежащего 54-летней жительнице Жигулевска. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на общую сумму в 20 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики. По версии полицейских, подозреваемый, убедившись, что в автомобиле неисправна сигнализация, совершил кражу гаджета. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.

По данным оперативников, подозреваемый является учащимся колледжа и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время по признакам кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в облГлавке.