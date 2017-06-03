Неделя Тольятти: реконструкция набережной в 2019 году, сорванная кровля торгового центра и новые школы в 20 и 18 кварталах

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

Реконструкция набережной Автозаводского района запланирована на 2019 год

22 июня в администрации города под председательством Сергея Анташева прошло совещание, на котором была рассмотрена концепция развития территории Прибрежного парка на набережной Автозаводского района. Городские архитекторы представили набережную не просто как гидротехническое сооружение, а как полноценный общественно-значимый комплекс общегородского значения.

Сергей Анташев уделил особое внимание жилой застройке на территории Прибрежного парка. Он подчеркнул, что стройка необходима, однако она не должна быть чрезмерно плотной, чтобы у города была возможность разместить здесь объекты общегородского значения.

Глава города обратил внимание на вопрос укрепления городской набережной. Как пояснил руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев, часть работ по берегоукреплению будет выполнена в рамках программы 50-летия АВТОВАЗа. Проектные работы выполняет управление капитального строительства Самарской области. Ориентировочно в 2019 году набережную Автозаводского района начнут реконструировать.

На совещании обсуждался также вопрос размещения на территории прибрежного парка спортобъекта «Немов-центр». Администрация уже предложила СОФЖИ на выбор несколько подходящих площадок для размещения объекта. Одной из них является земельный участок рядом с ДКИТ. В настоящее время правообладатель в лице компании «Евроальянс» намеревается возвести здесь гипермаркет «Лента». Соответствующее решение арбитражного суда застройщиком уже получено.

Однако, по словам Сергея Анташева представители «Евроальянса» готовы рассмотреть и другие варианты, в том числе строительство спортцентра, и работа в этом направлении ведется.

Кроме того, руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Тольятти Аркадий Шишкин сообщил о том, что предварительные площадки намечаются и в линейном центре, и в районе ул. 40 лет Победы.

Кровля офисного центра в Тольятти упала на десяток машин

В Автозаводском районе во время «мини-урагана» 20 июня резкий порыв ветра сорвал кровлю с трехэтажного офисного здания по адресу ул. Дзержинского, 58. Прямо под окнами здания располагается парковка, куда и отнесло оторвавшиеся куски покрытия. Поврежденными оказались около десятка автомобилей. Пострадавших среди людей нет.

Площадь оторвавшегося куска крыши составила около 500 квадратных метров. В результате инцидента повреждено около 10 транспортных средств.

Чуть позже в сети появилось видео, снятое на месте происшествия с квадрокоптера.

В Тольятти появятся новые школы в 20 и 18 кварталах

В городской администрации рассмотрели варианты строительства новых учебных заведений в рамках реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия АВТОВАЗа.

В 20 квартале начать строительство новой школы планируется в следующем году. На совещании члены комиссии под председательством главы Тольятти рассмотрели три варианта строительства учебного заведения. Это типовые проекты из разных городов, с похожими климатическими условиями: Великого Новгорода (на 1350), Чебоксар (на 1500), Санкт-Петербурга (на 1600 мест). В результате обсуждения все члены комиссии единогласно поддержали третий вариант строительства.

Данный типовой проект имеет ряд преимуществ. Здание включает не только столовую, спортзалы, трудовые мастерские, медпункт, но и бассейн, а также дополнительные помещения для кружков и факультативов. Общая сметная стоимость строительства школы составляет около 800 миллионов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На совещании также обсудили проект строительства школы на 630 мест в 18 квартале, севернее жилого дома №78 по ул. 70 лет Октября. Строительство здания запланировано на 2019 год.

Жители Тольятти будут контролировать благоустройство своих дворов

В этом году в нашей стране стартовал новый федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает, что ежегодно с 2017 по 2022 год в российских муниципалитетах будет реализовываться комплекс первоочередных мероприятий по благоустройству. Благодаря ему, город сможет получить на благоустройство дополнительные федеральные средства.

Основная идея заключается в том, что к реализации мероприятий будут активно привлекать жителей дворов – они лучше всех знают потребности своих придомовых территорий и осведомлены о проблемах района. Именно горожанам будет отведена ключевая роль в организации благоустройства внутри кварталов, вплоть до приемок выполненных работ.

В настоящее время департамент городского хозяйства направляет уведомления о договорах субсидий управляющим компаниям. В ближайшее время будет сформирован полный перечень объектов благоустройства. Но уже сейчас известны адреса 51 двора, где будут проходить мероприятия по благоустройству.

К слову, на этой неделе Глава Тольятти Сергей Анташев провел встречу с генеральным директором «Иммошан Россия» Тьерри Леконтом в ТЦ «Акварель», на которой главной стала тема транспортной доступности. Было предложено совместно с городом рассмотреть возможность появления дополнительного автобусного маршрута, который бы охватывал территорию торгового центра.

Кроме того, участники совещания обсудили и проблему автолюбителей – как пояснил Тьерри Леконт, уехать из торгового центра сейчас не так просто. Чтобы попасть на многие улицы города, необходимо каждый раз доезжать до кольца Южное шоссе-ул. Полякова. Это же касается и гостей, которые едут по Обводному шоссе со стороны Самары. Попасть в торговый центр через ближайший перекресток невозможно - речь идет о транспортной развязке с ул. Автостроителей. Сергей Анташев отметил, что вопрос достаточно сложный, и его необходимо тщательно проработать с ГИБДД.

«Мы рассмотрим возможные варианты, которые бы могли максимально удовлетворить потребности горожан. Но в то же время необходимо сделать так, чтобы это не было в ущерб жителям близлежащих к торговому центру кварталов, и тем, кому нужно, например, из старого города быстрее попасть домой, не заезжая в ТЦ», – добавил градоначальник.

Тем временем, на нескольких улицах Тольятти полным ходом идет ремонт дорожного полотна. Компания «Автодоринжиниринг» выполняет один из своих контрактов на Южном шоссе и Комсомольском шоссе. На первом работы выполнены на 100%, нанесена разметка термопластиком. На Комсомольском шоссе уложен верхний слой, приступают к работам по термопластику в районе остановок и карманов.

Осталось сделать еще две дороги по улицам Кудашева и Диагональной. По словам Баннова, к Диагональной приступят только после ремонта на улицах Кунеевской и Баныкина, которые попали в другой контракт на 843 млн рублей. Контракт был заключен в этом году и в нем 16 автомобильных дорог, ремонт начался на десяти: Кунеевская, Баныкина, Гидротехническая, Карла Маркса, Лесная и так далее.

Несмотря на дождливую погоду, подрядчику удается идти в графике. Фрезерование верхнего слоя дорог выполнено на 42%, ямочный ремонт основания – 33%, устройство выравнивающего слоя — 28%, устройство верхнего слоя — 5%, замена бортового камня – 22%.

В Тольятти обсудят создание единого расчетного центра для оплаты коммунальных услуг

Прокуратура Тольятти предложила городским властями создать единый расчетно-кассовый центр для сбора с населения платы за коммунальные услуги. В ведомство ежедневно поступает информация о наличии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за потреблённые ресурсы. По мнению представителей прокуратуры, создание ЕРКЦ смогло бы разрешить проблему неплатежей.

Для этого представители прокуратуры обратились к главе Тольятти Сергею Анташеву с просьбой о проведении совместного совещания с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Градоначальник поддержал это предложение.

Сергей Анташев сообщил о том, что общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на данный момент достигла 2 млрд рублей, причем 85% этой суммы приходится на население. Совместное совещание планируется провести на следующей неделе.

На АВТОВАЗе организуют дополнительные рабочие смены

В соответствии с планом производства автомобилей на июль 2017 года в СКП Kalina и ПАП В0 будут организованы дополнительные рабочие смены.

Как сообщает профсоюз предприятия, проект приказа президента ПАО «АВТОВАЗ» о работе в выходные дни в июле был рассмотрен и согласован профсоюзным комитетом ППО в ходе оперативного совещания 22 июня.

В СКП Kalina будут организованы дневные смены 1, 8 и 15 июля, в ПАП В0 - дневные и вечерние смены 8 и 15 июля.

В ТОР «Тольятти» новые резиденты создадут более 240 рабочих мест

На рассмотрении областной комиссии по предоставлению статуса резидента ТОСЭР «Тольятти» находятся заявки сразу трех предприятий. Все эти компании уже прошли предварительное согласование в администрации города и ждут заключительного решения остальных членов комиссии. Проекты потенциальных инвесторов связаны с производством оборудования социальной направленности, промышленного инструмента и упаковки.

Размещаться резиденты планируют на территории Центрального района. Общая сумма инвестиций – 600 млн рублей. Новые предприятия дадут городу более 240 рабочих мест.

В Тольятти возобновят экскурсии по обзорному туристическому маршруту

Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти, совместно с НП "ТИЦ" г.Тольятти возобновляет регулярные экскурсии по обзорному (кольцевому) туристическому маршруту.

В программе: посещение исторических мест города и музея Паркового комплекса истории техники им. К.Г.Сахарова. Экскурсии проводятся каждую субботу с 12:00 до 15:00.