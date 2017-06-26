В Жигулевске на мужчину завели уголовное дело из-за бутылки водки

Инцидент произошел в одном из магазинов, расположенных на улице Мира города Жигулевска. В помещение торговой точки зашел посетитель, который долго ходил между витринами. Затем с полки открытого стеллажа с алкогольной продукцией мужчина взял одну бутылку водки, спрятал ее под одеждой, после чего направился к выходу из торгового помещения. Однако, действия покупателя заметили работники магазина и нажали кнопку тревожной сигнализации. Незамедлительно прибывшие сотрудника вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали злоумышленника и доставили в Отдел МВД России по г.Жигулевску для дальнейшего разбирательства.

Задержанный 37-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, сообщает облГлавк. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.