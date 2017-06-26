Летом тольяттинские школьники могут отдохнуть и поработать

Более 1700 школьников отправились в тольяттинские загородные лагеря этим летом. Всего в Тольятти открыто семь лагерей: два летних оздоровительных учреждения, три объекта круглогодичных пансионатов и два лагеря для профильных спортивных заездов. Тольяттинская инфраструктура детского отдыха способна принять более семи тысяч человек за лето.

Дети от 8 до 16 лет могут получить льготную путёвку — областной бюджет оплачивает от 50 до 70% её стоимости. Бронирование путёвок идет с конца апреля на Социальном портале Самарской области. Льготные места в тольяттинских лагерях уже закончились, однако можно отправить ребенка отдыхать под Самару или Сызрань, отмечают в городской администрации.

Кроме того, у тольяттинских подростков от 14 лет есть возможность устроиться на работу. За лето будет открыто 1059 вакансий: 359 в июне, по 350 в июле и августе. Заработная плата составит от 3000 до 3500 тысяч рублей, в зависимости от количества отработанных дней.

Получить работу можно в отделах трудоустройства молодежи ДМО «Шанс»:

— Автозаводский район: проспект Степана Разина, 53; (8482) 31-01-71;

— Центральный и Комсомольский район: ул. Баныкина, 38; (8482) 28-22-90.