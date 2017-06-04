Подведены итоги VIII театрального фестиваля «Премьера одной репетиции»

В театре «Дилижанс» закончилась фестивальная неделя, подарившая тольяттинской публике возможность посмотреть интересные пьесы и оригинальные инсценировки прозы, увидеть любимых артистов в неожиданных амплуа и познакомиться с новыми театральными коллективами. На протяжении семи дней зрители наблюдали за процессом рождения новых спектаклей и отдавали свои голоса в пользу лучших. Голоса подсчитаны, определены победители конкурсных номинаций:

В общем и целом во всех фестивальных проектах приняло участие 68 актёров, из которых эксперты фестиваля – театральный критик Ксения Аитова и режиссёр Олег Толоченко – выдвинули по пять претендентов на лучшие женские и мужские роли. В этой номинации победители определялись интернет-голосованием в интернет-группе фестиваля в сети ВКонтакте.

В номинации «лучшая актриса» победила АННА МИТРОФАНОВА, исполнившая роль Долорес Клейборн в одноимённом моноспектакле и роль Анны Девериа в проекте «Море-океан» А.Барикко (реж. Алёна Савельева).

В номинации «лучший актёр» победу одержали два актёра, набравшие одинаковое количество зрительских голосов: ОЛЕГ АНДЮШКИН, принявший участие в трёх фестивальных проектах и исполнивший роли Мечтателя в «Белых ночах», Бориса Олеговича в «Афинских вечерах» и Плассона в «Море-океане» и КОНСТАНТИН ФЕДОСЕЕВ с его работами в проектах «Любовь под вязами» (роль Эфраима Кэбота) и «Море-океан» (роль Андре Савиньи).

Лучший спектакль фестиваля по традиции был определён с помощью зрительского голосования, причём, как и в прошлом году, оценивать спектакли могли только те зрители, которые приобретали билеты. Победителем VIII фестиваля стал моноспектакль Анны Митрофановой «ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН» по Стивену Кингу. Отдельное голосование проводилось в номинации «гости» - здесь победу одержал проект «ЗВЕРУШКИНЫ ИСТОРИИ» молодого тольяттинского театра «Белый Рафинад».

Результаты зрительского голосования выглядят следующим образом:

«Долорес Клейборн» (автор проекта – Анна Митрофанова, театр «Дилижанс») – 9,56

«Зверушкины истории» (совместная работа актёров Театра «Белый рафинад») – 9,02

«Афинские вечера» (автор проекта – Ирина Храмкова, театр «Дилижанс») – 8,86

«Любовь под вязами» (автор проекта – Леонид Дмитриев, театр «Дилижанс») – 8,6

«Море – океан» (автор проекта – Алёна Савельева. Проект театра «Дилижанс») – 8,35

«Камень» (автор проекта Константин Почтенный, Независимый экспериментальный театр-студия «ZipZap» (г. Самара) - 8,29

«Белые ночи» (автор проекта – Катя Миронова, театр «Дилижанс») – 7,83

«Человек из Подольска» – (автор проекта – Виктор Мартынов, театр «Дилижанс») - 7,6

«Посылка» (автор проекта Дмитрий Марфин, Научный театр фантастики) – 7,08

«Сто пудов любви» (автор проекта – Григорий Береснев, Экспериментальная студия Молодёжного драматического театра г. Тольятти) – 6,09

Стоит отметить, что практически все фестивальные проекты отличались высоким уровнем режиссёрских и актёрских работ, поэтому, по словам руководителя фестиваля, художественного руководителя театра "Дилижанс" Виктора Мартынова, очень высока вероятность, что в репертуар театра попадёт не только спектакль-победитель, но и другие постановки. Какие именно - будет известно в начале следующего, XXVI театрального сезона ТЮЗ "Дилижанс".