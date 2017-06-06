Полный текст письма молодежи 2017 года от комсомольцев

В выходные на Молодежном бульваре состоялось торжественное вскрытие капсулы с посланием из 1967 года.

Несмотря на проливной дождь, тольяттинцы пришли на торжественное событие. Поучаствовать в историческом событии собрались около сотни человек. На праздник пришли даже те самые комсомольцы, которые 50 лет назад оставили на этом месте послание потомкам, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Своими глазами официальное послание и личные письма комсомольцев можно будет увидеть в Тольяттинском краеведческом музее.

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Юношам и девушкам 2017 года!



В канун 50-летия Великого Октября, открывшего эпоху великого обновления мира, эпоху перехода от капитализма к социализму, в канун дня рождения Всесоюзного Ленинского Коммуниситического Союза Молодежи, мы собрались на митинг молодёжи нашего города и решили обратиться к вам, юношам и девушкам 2017 года.



Мы хотим рассказать вам о нашем городе, творениях молодежи. Город наш из маленького, уездного города превратился в крупнейший центр не только области, но и всего Поволжья.



С 1950 по 1953 годы у нас строилась крупнейшая гидроэлектростанция имени В.И. Ленина. В её сооружении приняло участие 15 тысяч комсомольцев, из которых 390 человек были удостоены правительственными наградами, а комсомольцы Сергей Немасев и Василий Лямин удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда.



Героическим трудом нашей молодежи по воли партии и народа в нашем городе построены и успешно работают заводы: Цементного машиностроения (ВЦМ), Электротехнический (ТЭЗ), Азотнотуковый (АТЗ), Синтетического каучука (СК) и целый ряд других.



Сейчас наш город - город энергетиков и строителей - становится крупнейшим в стране центром автомобилестроения.



Град наш молодежный: средний возраст населения - 26 лет, а всего у нас живет 170 тысяч человек.



Богата и духовно наша молодежь. Мы учимся в семи училищах, в четырех техникумах и в своем Тольяттинском политехническом институте. Художественная самодеятельность и спорт занимают большое место в нашей жизни. В доме культуры имени Ленинского комсомола действует народный театр. У нас есть море, пляж, лодочные станции, туристические базы, стадионы "Труд" и "Строитель".



Вам, молодежи XXI века, мы торжественно обещаем отдать все силы, свой ум и жар молодых сердец делу борьбы за счастье людей.



Новое время, новый век поставит перед вами, молодежью 2017 года, такие задачи, которые нам сейчас трудно предвидеть. Но мы верим в вас. Будьте достойными своего замечательного времени. Гордо несите великое знамя ленинизма. Свято берегите честь и достоинство нашего народа. Помните всегда о тех, чьими разумом, волей, ратным подвигом и героическим трудом росло, крепло и развивалось наше социалистическое общество, наша славная Родина.

Фото: пресс-служба городской администрации