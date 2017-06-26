Пьяный тольяттинец забил до смерти собственную жену

В дежурную часть полиции поступило сообщение от медиков о том, что из квартиры дома по улице Железнодорожной в больницу доставлена женщина с травмами головы. В последствии она скончалась.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что в квартире вечером между супругами в квартире произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанес несколько ударов по голове своей супруге, 1974 года рождения.

По данным правоохранителей, 37-летний мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в облГлавке.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.