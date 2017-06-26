В России сократилось число живущих за чертой бедности

В первом квартале этого года число людей, живущих за чертой бедности в России, составило 22 млн. Это на 1,4 млн меньше, чем в первом квартале 2016 года, собщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

"Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, - это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал - это 22 миллиона человек", - сказала она.

Голикова отметила, что в 2017 году этот показатель снизился по сравнению с первым кварталом 2016 года.

"Это меньше, чем в первом квартале прошлого года, на 1,4 млн. Но это очень высокая цифра", - приводит ТАСС слова Голиковой.