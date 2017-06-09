На проспекте Степана Разина прохожий сорвал с тольяттинки золотую цепочку

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемого в совершении грабежа.

Жертвой преступления стала 50-летняя жительница Автограда. Нападение было совершено поздно вечером 21 июня около подъезда дома, расположенного на проспекте Степана Разина.

Женщина возвращалась домой, когда к ней подошел молодой человек и попытался вступить в диалог. Потерпевшая решительно отказала молодому человеку в ночном общении, тогда последний сорвал с женщины золотую цепочку стоимостью 25 тысяч рублей и скрылся в соседнем дворе.

В ходе работы над поступившим от потерпевшей заявлением сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр территории, опросили жильцов близлежащих домов. Кроме того, стражи правопорядка проверили на причастность к инциденту местных жителей, уже имевших в прошлом проблемы с законом. Оперативники получили информацию о том, что преступление мог совершить безработный житель Тольятти 1993 года рождения, ранее судимый за совершение грабежа и мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Предполагаемого злоумышленника задержали, в содеянном он признался, похищенное успел сдать в ломбард, а деньги потратить на свои нужды. В настоящее время по признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям.