На проспекте Степана Разина прохожий сорвал с тольяттинки золотую цепочку

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемого в совершении грабежа.

Жертвой преступления стала 50-летняя жительница Автограда. Нападение было совершено поздно вечером 21 июня около подъезда дома, расположенного на проспекте Степана Разина.

Женщина возвращалась домой, когда к ней подошел молодой человек  и попытался  вступить в диалог. Потерпевшая решительно отказала молодому человеку в ночном  общении, тогда последний сорвал с женщины золотую цепочку стоимостью  25 тысяч рублей и скрылся в соседнем дворе. 

В ходе работы над поступившим от потерпевшей заявлением сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр территории, опросили жильцов близлежащих домов. Кроме того, стражи правопорядка проверили на причастность к инциденту местных жителей, уже имевших в прошлом проблемы с законом. Оперативники получили информацию о том, что  преступление мог совершить безработный житель Тольятти 1993 года рождения, ранее судимый за совершение  грабежа и мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Предполагаемого злоумышленника задержали, в содеянном он признался, похищенное  успел сдать в ломбард, а деньги потратить на свои нужды. В настоящее время по признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 26.06.2017 10:03 [61] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus