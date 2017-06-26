Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

При отработке оперативной информации, полученной в ходе проведения  профилактической операции «Мак», сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Тольятти  провели обыск в квартире неработающего местного жителя 1992 года рождения.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли запрещенное вещество, которое хранилось в бумажном пакете в кухонном шкафу. Согласно экспертизе, изъятое является синтетическим наркотиком массой  24,908 грамма, что является крупным размером. По данным оперативников, мужчина приготовил наркотическое средство для сбыта  третьим лицам, сообщает облГлавк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 26.06.2017 11:03 [96] (0)
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