Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

При отработке оперативной информации, полученной в ходе проведения профилактической операции «Мак», сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Тольятти провели обыск в квартире неработающего местного жителя 1992 года рождения.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли запрещенное вещество, которое хранилось в бумажном пакете в кухонном шкафу. Согласно экспертизе, изъятое является синтетическим наркотиком массой 24,908 грамма, что является крупным размером. По данным оперативников, мужчина приготовил наркотическое средство для сбыта третьим лицам, сообщает облГлавк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ведется следствие.