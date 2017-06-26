Судебные приставы провели рейд по должникам в Автозаводском районе

В рамках акции «В отпуск – без долгов!» судебные приставы-исполнители отправились в рейд по должникам по различным категориям исполнительных производств. Всего ими было посещено около 20 адресов.

Среди тех, к кому пришли приставы, оказалась гражданка К., которая накопила долг перед управляющей компанией более 12 тысяч рублей и не собиралась его выплачивать. Должностными лицами УФССП России по Самарской области был составлен акт описи и ареста бытовой техники, принадлежавшей должнице, на сумму 4 тысячи рублей. Не желая расставаться с имуществом, гражданка К. погасила задолженность в полном объеме. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Всего же в рамках рейда было составлено 4 акта описи и ареста имущества (бытовой техники и электроники) на общую сумму более 11 тысяч рублей. По 5 исполнительным производствам были произведены частичные проплаты на общую сумму 76 тысяч рублей, еще 6 исполнительных производств на общую сумму 370 тысяч рублей были окончены фактическим исполнением.

Граждане были предупреждены о возможном применении в отношении них мер принудительного исполнения в соответствии с федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», включая арест имущества должника и вынесение постановления на временное ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Тем, кого дома застать не удалось, были оставлены повестки-извещения о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.

Оплатить любую имеющуюся задолженность можно посредством «Банка данных исполнительных производств» (r63.fssprus.ru) при помощи электронных платежных систем без комиссии.