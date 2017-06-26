Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для тольяттинских предпринимателей

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти сообщает о проведение дня открытых дверей для предппринимателей.

Событие будет проходить с целью повышения грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей 13.07.2017 года по адресу: город Тольятти, Московский проспект, 19, с 10.00 до 16.00 (приемная начальника территориального отдела).

Специалисты Территориального отдела в городе Тольятти ответят на вопросы предпринимателей о порядке осуществления надзора в области санитарного и потребительского законодательства, о правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.