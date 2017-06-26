Фото: sibdepo.ru

Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для тольяттинских предпринимателей

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти сообщает о проведение дня открытых дверей для предппринимателей.

Событие будет проходить с целью повышения грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей  13.07.2017 года по адресу: город Тольятти, Московский проспект, 19, с 10.00 до 16.00 (приемная начальника территориального отдела).

Специалисты Территориального отдела в городе Тольятти ответят на вопросы предпринимателей о порядке осуществления надзора в области санитарного и потребительского законодательства, о правах и обязанностях  индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
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  3. 26.06.2017 12:07 [95] (0)
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