В Тольятти стартовал X Фестиваль музыки и искусств «Тремоло»

Первый фестивальный вечер открыла оперетта Иоганна Штрауса «Цыганский барон». На сцене – оперная студия и симфонический оркестр Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. Более 100 человек играли, пели и танцевали, пытаясь согреть замерзшего зрителя. Пожалуй, это лето в Тольятти выдалось самым холодным за всю историю фестиваля. Однако, судя по реакции зала, артисты с задачей справились. Пледы, горячий чай и волжский пейзаж тоже сделали свое дело.

Немного об оперетте

Оперетта Й. Штрауса «Цыганский барон» написана по новелле «Саффи» Мора Йокаи. Премьера состоялась в Вене 24 октября 1885 года. Постановка в исполнении Казанской консерватории увидела свет 7 марта 2017 года в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева (г. Казань). В основе спектакля – тема человеческого достоинства и всепобеждающей любви, национальной гордости и стремления к свободе.

Правда, современные создатели спектакля перенесли место действия из Венгрии, как это было во времена Иоганна Штрауса, в общемировое пространство. А время действия – в послевоенные годы, эпоху зарождения стиля Ар-деко и обстановки балов из «Великого Гэтсби». Цыганская тематика в новой версии оперетты сохранилась лишь в качестве символа – образов на маскараде, устроенном бароном.

Кстати, за дирижерским пультом в этот вечер стоят Алим Шахмаметьев – художественный руководитель симфонического оркестра Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории, главный дирижер Камерного оркестра Новосибирской филармонии, один из самых востребованных дирижеров современности.

Мнения экспертов

«Причина перемещения во времени одна – движение современного режиссерского театра. Никому не интересны архаизмы и устаревшее либретто. Для нового зрителя просто необходимо адаптировать постановки. Мы рассчитываем на современного зрителя», – объясняет режиссер-постановщик, театральный критик, эксперт фестиваля «Территория культуры РОСАТОМА» Ирина Плотникова (г. Москва).

«Увидев постановку «Цыганского барона», сразу понимаешь, почему выпускники Казанской консерватории имеют успех по всему миру. Прекрасная вокальная подготовка, хороший уровень актерского мастерства, профессионализм сценического движения – все существует во взаимосвязи и дополняет друг друга», – отметила почетный гость фестиваля, зав. Кабинетом музыкальных театров Союза театральных деятелей РФ. Ольга Кораблина.

Взгляд из зала

Казанская консерватория выступает на «Тремоло» уже не первый раз. «Одна из задач фестиваля – предоставить площадку для старта начинающим артистам и музыкантам. Дать им возможность выступит на одной сцене с мэтрами, показать себя. В разные годы на сцене «Тремоло» звучали Константин Окуджава (гитара), Даниил Коган (скрипка), Иосиф Пуриц (баян), Никита Борисоглебский (скрипка). Пройдет немного времени и достать билеты на их концерты, как и на выступления выпускников Казанской консерватории, будет непросто. Замечательно, что мы не упускаем возможность «прикоснуться» к живым легендам», – уверен автор фестиваля Алексей Возилов.

Сегодня, 26 июня в 20:00, в программе «Тремоло» вокал и симфоническая музыка. На сцене Камерный оркестр «Северная симфониетта» Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» под управлением Фабио Мастранджело. Арии и увертюры исполнят ведущие солисты Мариинского театра Август Амонов, Анна Кикнадзе и Михаил Колелишвили, а также Марина Коцько – золотой голос Самарской губернии. Билеты – на www.volgaclassic.ru.

Фото: Вадим Кондратьев, Яков Князев