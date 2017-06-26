На тольяттинских дорогах продолжают страдать дети

В дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 2 несовершеннолетних.

23 июня в 14:20 52-летний водитель двигался по жилой зоне по Рябиновому бульвару. В районе дома № 5 он допустил наезд на 10-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде. У мальчика растяжение связок левого лучезапястного сустава, назначено амбулаторное лечение.

В действиях юного велосипедиста усматриваются признаки нарушения п.24.3 ПДД РФ, однако составлено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с недостижением возраста привлечения к административной ответственности. Материалы по данному факту будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме этого, сотрудниками Госавтоинспекции совместно со специалистами департамента образования мэрии г.о. Тольятти будет проведено обследование образовательного учреждения, где обучается юный велосипедист.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

25 июня в 14:45 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигался по ул. Железнодорожной. В районе дома № 17 он нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали 2 человека, 20-летний водитель и его 17-летнгий пассажир, у обоих ушибы мягких тканей головы, лица, ушиб плеча и предплечья, сообщили в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.