В администрации Тольятти новые назначения

26 июня на аппаратном совещании в администрации глава Тольятти Сергей Анташев представил своих новых заместителей.

На должность заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству назначен Виктор Андреянов. Ранее эту должность занимала Евгения Бычкова. Теперь она является советником главы по особо значимым вопросам для города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Виктор Борисович Андреянов родился 31 марта 1977 года в Тольятти. С 1993 по 1998 год – курсант Тольяттинского высшего военного командного инженерного строительного училища. Имеет высшее образование по специальности «Командная, строительство зданий и сооружений» с присвоением квалификации «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений».

Служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. После армии шесть лет работал дежурным на ПАО «АВТОВАЗ». Затем с 2005 года занимал руководящие должности (заместитель директора, директор) в различных организациях, в том числе, осуществляющих деятельность в сфере строительства (ООО «БазисСтройКом»; МКУ «ЖигулевскСтройзаказчик»).

С 2014 года по 2016 год замещал должность заместителя руководителя - начальника управления капитального строительства и капитального ремонта Комитета по строительству и архитектуре Администрации г.о. Сызрань.

В последнее время работал заместителем главы администрации городского округа Сызрань - руководителем комитета по строительству и архитектуре.