В Тольятти при пожаре в квартире погибла 96-летняя женщина

В понедельник, 26 июня, в 1:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Мира в Центральном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 2 кв. метра. В тушении участвовали 17 человек, которые использовали пять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 1:33.

По предварительным данным оперативных служб, во время пожара погибла женщина в возрасте 96 лет. Причины ее гибели установят соответствующие специалисты.

Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.