Сталин, Путин и Пушкин попали в один ряд

Иосиф Сталин, Владимир Путин и Александр Пушкин являются самыми выдающимися личностями в истории по мнению россиян, принявших участие в опросе «Левада-центра». В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов.

Советского лидера на первое место поставили 38% опрошенных. Вторыми по значимости в истории стали Владимир Путин и Александр Пушкин — так считают 34% россиян. Отмечается, что российский президент впервые попал в тройку лидеров подобных опросов, которые проводятся с 1989 года, пишут «Известия».

Третье место в списке досталось Владимиру Ленину (32%), однако его популярность по сравнению с предыдущими опросами заметно снизилась. Так, например, в 1989 году рейтинг всемирно известного революционера достигал 72%.

В десятку выдающихся личностей также попали Петр I (29%), Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II (11%) и Михаил Лермонтов (11%). Список замыкает экс-президент СССР Михаил Горбачев (6%), расположившийся на 20-м месте.