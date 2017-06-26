В Тольятти стартовали консультации для туристов

С 26 июня по 10 июля специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти проведут для горожан"горячую линию" по вопросам летнего отдыха в 2017 году.

Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся сферы туристических услуг:

- рекомендации в условиях жаркой погоды по питанию;

- необходимые прививки;

- безопасная вода для питья;

- рекомендации по купанию;

- консультирование по актуальной эпидситуации за рубежом;

- и инфекционным угрозам за рубежом.

Телефоны "горячей линии": 67-47-00, 37-47- 55, 37-07-70, 37-01-33.
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  3. 26.06.2017 14:05 [91] (0)
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