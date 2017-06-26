«Ночной патруль» помог задержать пьяного водителя на улице 40 лет Победы

В выходные дни работа по профилактике ДТП и грубых нарушений ПДД РФ вновь проводилась с привлечением представителей общественной организации «Ночной патруль».

Утром 25 июня экипажу ДПС при несении службы на территории Автозаводского района от активистов «Ночного патруля» поступила информация о том, что по улице 40 лет Победы движется автомобиль "Форд", водитель которого предположительно, находится в нетрезвом состоянии. Экипажем ДПС была предпринята попытка остановки указанного транспортного средства. Водитель, проигнорировав требования сотрудников полиции, попытался скрыться во дворах ближайшего квартала.

Не подвергая риску и опасности других участников дорожного движения, инспекторами ДПС водитель был задержан. Он находился в состоянии опьянения. От предложения сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. В отношении него был составлен административный протокол, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 26.06.2017 17:45 [37] (0)
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