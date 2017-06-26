Тольяттинский таксист помог ДПС задежать жителя Ульяновска, перевозившего 50 свертков с наркотиками

Госавтоинспекция Тольятти активно сотрудничает с таксомоторными организациями. От водителя одной из них поступила информация о том, что в его транспортном средстве находятся пассажиры, по внешним признакам похожим на лиц, употребляющих наркотические вещества.

Инспекторы ДПС выявили автомобиль в транспортном потоке и остановили. Один из пассажиров заметно нервничал, в ходе личного досмотра в присутствии понятых, у мужчины был изъят пакет, в котором находилось 50 свертков с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта данное вещество содержит наркотическое средство, общей массой около 22 грамм. Впоследствии выяснилось, что мужчина, 36-летний житель Ульяновска, незаконно хранил наркотическое средство при себе, с целью последующего сбыта.

В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

23 июня 2017 года в присутствии личного состава подразделений ГИБДД У МВД России по г. Тольятти начальник отдела ГИБДД подполковник полиции Сергей Анатольевич Фокин вручил благодарственное письмо и памятный подарок молодому человеку.