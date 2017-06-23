Опрос: россияне поддерживают введение уголовной ответственности за употребление наркотиков

78% россиян поддерживают идею введения уголовной ответственности за употребление наркотических веществ. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, которые приводит сегодня ТАСС.

Подавляющее большинство россиян (93%) также убеждены в том, что любые наркотические вещества не должны поступать в продажу наряду с алкоголем и табачной продукцией, а за легальную реализацию "мягких" наркотиков выступают только 6% респондентов.

По данным опроса, каждый второй респондент (52%) отмечает увеличение числа наркозависимых в последние годы, при этом проблема наркомании в восприятии россиян перешла из категории социальных в медицинскую сферу.

«45% наших сограждан сегодня характеризуют наркоманию как болезнь, требующую лечения (в 2014 году с этим мнением соглашался 31%). Заметно реже, чем несколько лет назад (28% против 37%), сегодня ее относят к "общественным болезням", а угроза со стороны наркоманов ощущается менее остро: с 28% до 21% снизилась доля тех, поддерживает идею изолировать их от общества», - отмечается в сообщении.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20-21 июня методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

 
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 26.06.2017 15:03 [111] (1)
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