451 выпускник тольяттинских школ получит медаль «За особые успехи в учении»

Завтра, 27 июня, в Тольятти пройдет торжественная церемония вручения выпускникам общеобразовательных учреждений Самарской области 2017 года медали «За особые успехи в учении».

Мероприятие пройдет в ДКИТ в 14.00. Приветствовать медалистов будут Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и министр образования и науки Самарской области Владимир Пылёв.

Церемония вручения проводится в целях поощрения выпускников общеобразовательных учреждений Самарской области и является важной формой поддержки одаренных детей, отмечает областной минобрнауки.

Всего в 2017 году «За особые успехи в учении» будут награждены 1 924 выпускника Самарской области (в 2016 – 1826 человек), из которых выпускники г.о. Тольятти – 451 человек, западного управления министерства (г. Сызрань – 98, г. Октябрьск – 19, м.р. Сызранский – 15, м.р. Шигонский – 16) – 148 человек, центрального управления министерства (г. Жигулевск -17, м.р. Ставропольский – 15) – 32 человека.