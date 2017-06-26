451 выпускник тольяттинских школ получит медаль «За особые успехи в учении»

Завтра, 27 июня, в Тольятти пройдет торжественная церемония вручения  выпускникам общеобразовательных учреждений Самарской области 2017 года медали «За особые успехи в учении».

Мероприятие пройдет в ДКИТ в 14.00. Приветствовать медалистов будут Губернатор  Самарской области  Николай Меркушкин и министр образования и науки Самарской области Владимир Пылёв.

Церемония вручения проводится в целях поощрения выпускников общеобразовательных учреждений Самарской области и является важной формой поддержки одаренных детей, отмечает областной минобрнауки.  

Всего в 2017 году «За особые успехи в учении» будут награждены 1 924 выпускника Самарской области (в 2016 – 1826 человек), из которых выпускники г.о. Тольятти – 451 человек, западного управления  министерства (г. Сызрань – 98, г. Октябрьск – 19, м.р. Сызранский – 15, м.р. Шигонский – 16) – 148 человек, центрального управления министерства (г. Жигулевск -17, м.р. Ставропольский – 15) – 32 человека.
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  3. 26.06.2017 15:34 [179] (0)
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