В Краеведческом музее начнется «Восстание машин»

30 июня в Тольяттинском краеведческом музее откроется интерактивная выставка «Восстание машин» (Москва). На ней представлена единственная в России коллекция действующих моделей роботов из известных фантастических фильмов и компьютерных игр, созданная московскими робототехниками и дизайнерами.

17 двухметровых роботов-трансформеров разговаривают с посетителями, «сыплют» классическими цитатами из фильмов, двигаются и подмигивают лампочками. Световые и звуковые эффекты, материалистичность героев, их «натуральный» размер позволяют непосредственно пережить близость «пришельца» - андроида из техно-мира, а также создают ощущение реальной битвы роботов, которая вот-вот случится... Мощь воображения человека 20-21 в.в., надеющегося с помощью техники победить все страхи настоящего и будущего, завоевать известные и неизведанные миры, витает в атмосфере техно-экспозиции. Из известных персонажей на выставке представлены: классик-терминатор, андроид, бамблби, оптимус прайм, мегатрон пластероид, робот-оборотень и др.

В современном «обществе глобальной компетенции», где объем знаний, порождаемый в мировом сообществе, удваивается каждые 2-3 года, а технологии стремятся к «невидимости», посещение такой «реальной» техно-выставки - уже ретро, уже прошлое, уже наследие, а взрослым уже есть что рассказать детям об истории роботов и своих «первых игрушках».

Выставка рассчитана на семейную аудиторию, будет интересна детям и взрослым, вдохновленных техно-реальностью и закономерностями ее развития во времени.

«Восстание машин» в ТКМ продлится по 20 августа (включительно). Выставка работает по адресу: ул.Баныкина, 14, с 10.00 до 19.00, без выходных. Стоимость билета: детский - 150 руб., взрослый - 200 руб.