В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого наркосбытчика

В причастности к незаконному распространению запрещенных веществ подозревается 22-летний житель Тольятти. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны, осуществлявшие патрулирование Комсомольского района города.

На улице Коммунистической стражи правопорядка обратили внимание на подозрительно ведущего себя молодого человека – увидев служебный автомобиль Росгвардии, он резко поменял направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения экипажа. Патрульные решили выяснить причину этого и остановили пешехода. На вопрос сотрудников вневедомственной охраны о том, почему он намеревался скрыться, и нет ли при нем запрещенных к свободному обороту предметов или веществ, тольяттинец признался, что хранит наркотики, которые собирается сбыть.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного прибывшим полицейским. В ходе личного досмотра у жителя Тольятти изъят конверт, в котором находилось около 8 граммов наркотического средства синтетического происхождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 26.06.2017 16:34 [142] (0)
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