Начальник ГИБДД Тольятти провел для детей квест-игру в лагере «Звездный»

Местом проведения квест-игры стал оздоровительный лагерь «Звездный». Около 300 ребят приняли участие в приключенческой игре «Безопасные каникулы или знатоки ПДД», которая требовала не только знаний правил дорожного движения, но и скорости в принятии быстрых и правильных решений, благодаря которым совершенствуются умения и навыки безопасного поведения участников дорожного движения.

Участников приветствовал начальник отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Сергей Фокин. Разговор проходил в форме диалога, ребята смоглизадать руководителю интересующие их вопросы, касающиеся безопасного поведения на дороге, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В ходе игры командам-участникам нужно было пройти по определенному маршруту, состоящему из разнообразных станций с заданиями и набрать наибольшее количество баллов. Каждый этап квест-игры содержал определенную тематику – безопасность на улице, в транспорте, основы медицинской помощи и разборе сложных дорожных ситуаций, знание основных частей и механизмов велосипеда. Содействие в организации квест-игры оказали вожатые из волонтерского движения, сотрудничество с которыми всегда привносит яркие и наглядные моменты любому мероприятию.

В целом участникам квеста удалось пройти маршрут с большим количеством набранных очков, но формально в этом состязании не было ни победителей, ни проигравших. Во время проведения самого состязания и в ходе подведения итогов среди участников царила праздничная атмосфера. После финиша раззадоренные участники еще долго делились друг с другом впечатлениями от игры. Ведь участие в таком мероприятии это не только идеальная альтернатива досугу перед экраном телевизора, но и отличная возможность испытать свои и интеллектуальные способности, блеснуть знаниями в области обеспечения безопасности дорожного движения.