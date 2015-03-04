Фото: радио август

Во второй половине недели в Тольятти начнет повышаться температура воздуха

Фронтальные разделы очередного циклонического вихря, перемещающегося по северным широтам, уже завтра днём достигнут берегов Волги. Вновь пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы и усилится ветер. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха составит +23... +28 градусов. Ночью +14… +19.

Во второй половине рабочей недели циклон отойдёт за Урал. Пасмурная погода сменится малооблачной сухой с постепенным повышением температуры воздуха, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Тем не менее, синоптики Росгидрометцентра сообщили, что если начало июля может на 2-3 градуса превысить среднюю температурную норму, то ближе к середине месяца ожидается похолодание на уровне нынешнего июня.
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  3. 26.06.2017 18:05 [156] (0)
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