В Тольятти произошла утечка серной кислоты

В Тольятти произошла утечка серной кислоты из железнодорожной цистерны. Об этом на аппаратном совещании в городской администрации сообщил представитель 31-го ОФПС Максим Кульбачный.

По его словам, утечка химического продукта произошла на станции Химзаводская, когда цистерну транспортировали на территорию «КуйбышевАзот», чтобы слить кислоту в резервные емкости, пишут "Городские ведомости".

Всего в цистерне находилось 66 тонн химической жидкости, но вытекло около 5-10 литров. Предполагается, что протечку вызвало разъедание прокладки сливного сифона.