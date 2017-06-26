В Тольятти произошла утечка серной кислоты

В Тольятти произошла утечка серной кислоты из железнодорожной цистерны. Об этом на аппаратном совещании в городской администрации сообщил представитель 31-го ОФПС Максим Кульбачный.

По его словам, утечка химического продукта произошла на станции Химзаводская, когда цистерну транспортировали на территорию «КуйбышевАзот», чтобы слить кислоту в резервные емкости, пишут "Городские ведомости".

Всего в цистерне находилось 66 тонн химической жидкости, но вытекло около 5-10 литров. Предполагается, что протечку вызвало разъедание прокладки сливного сифона.
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  3. 26.06.2017 18:49 [103] (0)
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