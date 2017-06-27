Тольяттинцы получили рычаги управления работами по благоустройству, ЖКХ и городским бюджетом

В Тольятти утверждено положение о деятельности общественных советов микрорайонов, призванных стать связующим звеном во взаимодействии жителей и городских властей.

Документ позволяет горожанам принимать непосредственное участие в формировании всех жизненно важных процессов в своих микрорайонах: выстраивать работу ЖКХ, согласовывать и принимать выполненные работы по благоустройств, а также влиять на наполнение городского бюджета, сообщает городская администрация.

Тольятти уже имеет обширный опыт в привлечении горожан в общегородские проекты. Еще в 2013 году в нашем городе были созданы три районных общественных совета, с помощью которых жителей активно включали в решение вопросов, которые напрямую влияют на качество жизни.

Сейчас начался новый этап модернизации системы местного самоуправления. Общественные советы решили укрупнить и наделить их расширенными полномочиями. В частности, в Тольятти будут созданы 85 общественных советов микрорайонов: 27 в Центральном, 19 в Комсомольском и 39 в Автозаводском районах.

Советы будут выстраивать взаимоотношения с управляющими компаниями, оказывать содействие в созыве общего собрания собственников в многоквартирных домах, обеспечивать прямое участие жителей в приемке работ по капитальному ремонту, по благоустройству территорий и содействовать процессу сборов налогов местного уровня, которые поступают в местный бюджет. Каждый такой совет возглавит руководитель микрорайона, наделенный особыми полномочиями, рассказала Ирина Кочуева, советник главы городской администрации и куратор проекта в Тольятти.

Привлечение горожан, как дополнительного контролирующего органа, положительно отразится и на городском бюджете. По данным областных экспертов, продажа контрафактного алкоголя и пива приводят к колоссальному недобору денег в местный бюджет. По некоторым подсчетам это около 1 млрд рублей. Полиция борется с незаконным оборотом алкогольной продукции, но если граждане включатся в этот процесс, общие усилия должны дать лучший результат.

– Утверждено положение о деятельности общественных советов микрорайонов: будет сформирован весь порядок работы, четко прописаны права и обязанности. К выходу готовы еще несколько документов, регламентирующих их деятельность, они должны появиться в течение недели. Уже разработаны памятки и инструкции для работы управляющих микрорайонов. К 1 августа все советы должны быть уже сформированы, – заявила Ирина Николаевна.

Работу управляющих микрорайонов, с которыми собираются заключать трудовые договоры, будут контролировать главы администраций районов и сами жители. В качестве оценки эффективности планируется учитывать ключевые показатели их работы – повышение налоговых сборов и налаживание четкого взаимодействия с управляющими компаниями в сфере ЖКХ.

– Образно скажу, управляющие микрорайонов - это, по сути, мои заместители, мои представители. С одной стороны с их помощью мы доводим посыл власти до населения, а с другой – получаем обратную связь: что волнует население, какие проблемы нужно быстрее решать. Лишь обозначив круг этих проблем, власть может предпринять действия для их решения. Я считаю, что новая модель взаимодействия с общественностью, нам поможет повысить уровень удовлетворенности населения властью,– выразил надежду Сергей Анташев.