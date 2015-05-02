Тольяттинские пассажирские перевозчики оказались не готовы к террористической угрозе

Прокуратурой в рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства о противодействии терроризму, в деятельности 9 организаций, осуществляющих внутригородские перевозки пассажиров, выявлены многочисленные нарушения Требований по обеспечению транспортной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации.

Так, организациями-перевозчиками в нарушение норм законодательства не проведены аттестации водителей, не запрошены сведения об их судимости в органах внутренних дел, не проведены мероприятия по категорированию объектов транспортной инфраструктуры и оценке уязвимости объектов.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города руководителям организаций-перевозчиков внесено 9 представлений, которые в настоящее время находятся в стадии рассмотрения, сообщает облпрокуратура.

Кроме того, в отношении должностных и юридических лиц данных организаций возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности), материалы направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для рассмотрения.

В настоящее время 8 дел рассмотрены, виновным должностным и юридическим лицам назначены административные штрафы на общую сумму 280 000 рублей, 10 дел находятся на рассмотрении. Постановления в законную силу не вступили.