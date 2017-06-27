Тольятти готовится к ремонту 19 дорог

До 28 июня определится подрядчик по ремонту 19 дорог в Тольятти. Дополнительный контракт на сумму 210 млн руб. будет заключен в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба городской администрации.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта подготовил перечень участков, которые планируется дополнительно отремонтировать в 2017 году, при этом не включенных в общий список уже запланированных работ.

На прошлой неделе по данному поводу в администрациях Центрального и Комсомольского районов прошли общественные обсуждения предстоящего ремонта (именно в этих районах запланировано обновление 17 из 19 дорог). Жителям представили наглядные презентации приоритетных участков для ремонта, а также выслушали имеющиеся предложения и пожелания. В итоге горожане единогласно одобрили план дорожников, а жители Комсомольского района пожелали добавить в список дорогу, ведущую к четвертой городской больнице. Присутствующие сотрудники департамента дорожного хозяйства и транспорта зафиксировали пожелания населения и обещали дополнительно проработать возникшие вопросы с будущим подрядчиком.

Таким образом, на этой неделе дорожники уже начнут ремонт следующих улиц:

В Автозаводском районе: ул. Окраинная, ул. Транспортная.

В Центральном районе: ул. Васильевская (от ул. Ларина до кольцевой развязки ул. Баныкина-ул. Ларина-ул. Матросова т -ул. Комсомольская), дорога от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба «Дружба», ул. Радищева, ул. Ленинградская, ул. Садовая, ул. Тимирязева, ул. Ушакова.

В Комсомольском районе: ул. Бурлацкая, проезд Федоровские луга, ул. Раздольная (от ТоАЗа до мкр. Поволжский), ул. Кооперативная, ул. Академика Вавилова, ул. Космодемьянской, ул. Параллельная, ул. Кольцова, ул. Краснознаменная, пер. Ученический.

Напомним, помимо запланированных работ Тольятти уже идет ремонт дорог, общая смета которого составит 1,059 млрд рублей. Из них 215,739 млн руб. – переходящие средства с 2016 года, предусмотренные на ремонт четырех участков: ул. Диагональная (от ул. Баныкина до ул. Кунеевская), Комсомольское шоссе, ул. Кудашева и Южное шоссе (от ул. Заставная до границы Тольятти).

Напомним, в 2017 году в Автозаводском районе будут отремонтированы пять участков магистралей на общую сумму 264 млн руб.: Фабричный проезд (от ул. Коммунальная до Южного шоссе с парковочными площадками возле колл-центра Сбербанка), ул. Борковская (от Южного шоссе до ул. Северная), ул. Ботаническая (от от Южного шоссе до ул. Коммунальная), дорога от ул. 40 лет Победы до бульвара Здоровья и ул.Спортивная (от ул. Юбилейная до Московского пр-та).

В Центральном районе направят 387 млн руб. на ремонт следующих восьмидорог: ул. Лесная (от ул. К. Маркса до бульвара 50 лет Октября, включая кольцевую развязку), ул. Баныкина (от ул. Голосова до ул. Комсомольская), ул. К. Маркса (от ул. Лесная до ул. Ленинградская), ул. Мичурина (от Автозаводского шоссе до ул. Ленина), ул. Толстого (от ул. Кудашева до ул. Ломоносова), ул. Гидростроевская (от ул. Мира до ул. Республиканской), ул. Строителей, ул.Комсомольская (от ул. К. Маркса до ул. Победы).

В Комсомольском районе ремонт коснется трех участков магистралей на общую сумму 192 млн руб.: ул. Громовой (от ул. Матросова до ул. Кунеевская), ул. Матросова ( от ул. Громовой до ул. Комсомольская, включая кольцевую развязку), ул. Кунеевская (от ул. Баныкина до ул. Громовой).